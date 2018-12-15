До Києва з'їжджаються віряни
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Центр столиці заполонили автобуси з вірянами, передає кореспондент УНН.
Станом на 9 ранку у центрі міста розташувалося біля сотні автобусів. Велике скупчення автобусів спостерігається біля Володимирського та Софіївського соборів. Центр міста посилено охороняє поліція.
Нагадаємо, 15 грудня у Святій Софії у столиці відбудеться Об'єднавчий собор українських православних церков
Томос про автокефалію майбутньому голові помісної православної церкви в Україні буде вручений у Константинополі 6 січня 2019 року.
Як повідомляв УНН, "Софію Київську" закриють для відвідувачів на час проведення Собору.