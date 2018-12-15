В Киев съезжаются верующие

По состоянию на 9 утра в центре города расположился около сотни автобусов. Большое скопление автобусов наблюдается у Владимирского и Софийского соборов. Центр усиленно охраняет полиция.



Напомним, 15 декабря в Святой Софии в столице состоится Объединительный собор Украинской православных церквей

Томос об автокефалии будущем голове поместной православной церкви в Украине будет вручен в Константинополе 6 января 2019.



Как сообщал УНН, "Софию Киевскую" закроют для посетителей на время проведения Собора.