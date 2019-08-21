До кінця року кількість фільмів, знятих за підтримки уряду, сягне 148 - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що кількість кінострічок, відзнятих за три роки в Україні за підтримки урядових програм відродження національного кінематографа, до кінця року сягне 148. Про це передає УНН із посиланням на Урядовий портал.
“Кількість кінострічок, відзнятих за три роки в Україні за підтримки урядових програм відродження національного кінематографа, до кінця року сягне 148”, — сказав Гройсман.
За його словами, відродження кіно стало одним з найбільш успішних напрямків культурної політики чинного уряду разом із ініціативами “Малі міста — великі враження” та проектами відродження історичних пам’яток.
“Кошти, направлені на реалізацію проектів у межах цих ініціатив, це не тільки урядова підтримка, а й доходи регіонів, забезпечені в рамках децентралізації”, — сказав Гройсман.
Так, цього року “Малі міста — великі враження” — це 74 проекти на 41,3 млн грн. Відновлення історичних об’єктів — це 638 проектів на понад 1 млрд грн.
Нагадаємо, Рада з державної підтримки кінематографії може підтримувати фільм для його державного фінансування, навіть якщо його не підтримує Експертна комісія.