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До кінця року кількість фільмів, знятих за підтримки уряду, сягне 148 - Гройсман

До кінця року кількість фільмів, знятих за підтримки уряду, сягне 148 - Гройсман

Київ • УНН

 • 7837 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що кількість кінострічок, відзнятих за три роки в Україні за підтримки урядових програм відродження національного кінематографа, до кінця року сягне 148. Про це передає УНН із посиланням на Урядовий портал.

“Кількість кінострічок, відзнятих за три роки в Україні за підтримки урядових програм відродження національного кінематографа, до кінця року сягне 148”, — сказав Гройсман.

За його словами, відродження кіно стало одним з найбільш успішних напрямків культурної політики чинного уряду разом із ініціативами “Малі міста — великі враження” та проектами відродження історичних пам’яток.

“Кошти, направлені на реалізацію проектів у межах цих ініціатив, це не тільки урядова підтримка, а й доходи регіонів, забезпечені в рамках децентралізації”, — сказав Гройсман.

Так, цього року “Малі міста — великі враження” — це 74 проекти на 41,3 млн грн. Відновлення історичних об’єктів — це 638 проектів на понад 1 млрд грн.

Нагадаємо, Рада з державної підтримки кінематографії може підтримувати фільм для його державного фінансування, навіть якщо його не підтримує Експертна комісія.

Українські Національні Новини

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