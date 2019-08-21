К концу года количество фильмов, снятых при поддержке правительства, достигнет 148 - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что количество кинолент, снятых за три года в Украине при поддержке правительственных программ возрождения национального кинематографа, до конца года достигнет 148. Об этом передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
“Количество кинолент, снятых за три года в Украине при поддержке правительственных программ возрождения национального кинематографа, до конца года достигнет 148”, — сказал Гройсман.
По его словам, возрождение кино стало одним из самых успешных направлений культурной политики действующего правительства вместе с инициативами “Малые города — большие впечатления” и проектами возрождения исторических памятников.
“Средства, направленные на реализацию проектов в рамках этих инициатив, это не только правительственная поддержка, но и доходы регионов, обеспеченых в рамках децентрализации”, — сказал Гройсман.
Так, в этом году “Малые города — большие впечатления” — это 74 проекта на 41,3 млн грн. Восстановление исторических объектов — это 638 проектов на более чем 1 млрд грн.
Напомним, Совет по государственной поддержке кинематографии может поддерживать фильм для его государственного финансирования, даже если его не поддерживает Экспертная комиссия.