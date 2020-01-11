До і після катастрофи українського "Боїнгу" польоти інших літаків із аеропорту Тегерана були успішними – МАУ

"У той день, коли ми вилітали з аеропорту "Тегеран" - літали інші авіакомпанії. Наш літак знаходився строго на лінії шляху. Ніякого відхилення від маршруту, на які хтось хоче натякнути, не було... Аеропорт "Тегеран" був повністю відкритий, ніяких заборон на виконання польотів не було… Через 1:30 після нас вилетіли дві іранські компанії, і потім аеропорт продовжив працювати у штатному режимі, ніби нічого не було. Вони (Іран, - ред.) повинні взяти всю відповідальність на себе, за те, що відбулося з нашими людьми…", - зазначив він.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі загинули.

У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.

Нагадаємо, раніше Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

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Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.

Варто зазначити, що ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

Також, у компанії "Міжнародні авіалінії України" не сумнівалися в тому, що провини екіпажу літака, що зазнав катастрофи в Ірані, немає.