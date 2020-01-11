До и после катастрофы украинского "Боинга" полеты других самолетов из аэропорта Тегерана были успешными - МАУ

"В тот день, когда мы вылетали из аэропорта "Тегеран" - летали другие авиакомпании. Наш самолет находился строго на линии пути. Никакого отклонения от маршрута, на которые кто-то хочет намекнуть, не было... Аэропорт "Тегеран" был полностью открыт, никаких запретов на выполнение полетов не было... Через 1:30 после нас вылетели две иранские компании, и затем аэропорт продолжил работать в штатном режиме, как будто ничего не было. Они (Иран, - ред.) должны взять всю ответственность на себя за то, что произошло с нашими людьми...", - отметил он.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.

Напомним, ранее Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета “Международных авиалиний Украины”.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

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“Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране”, — сказал Мусави.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.

Также, в компании "Международные авиалинии Украины" не сомневались в том, что вины экипажа самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, нет.