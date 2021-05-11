До 30-річчя України ми охопимо вакцинацією від COVID-19 велику кількість населення – науковець

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"Темпи вакцинації позитивні. Я був вражений, що вже більше, ніж 800 тисяч провакцинували, – і це ж за такий короткий термін в умовах дефіциту вакцин. Президент Зеленський поставив завдання до 30-річчя України вийти на дуже високу цифру по вакцинації. Думаю, що вийдемо, я оптимістично на це дивлюся", - вважає науковець Широбоков.

Деталі

Важливою проблемою, окрім зривів поставок виробниками вакцин, академік також вважає активізацію антивакцинувальників.

"Інша справа, що активізувалися зараз антивакцинувальники, розповсюджують всілякі фейки у соцмережах. Це дуже велику шкоду наносить. Але МОЗ молодці, так тримати!", - підкреслив Володимир Широбоков.

Доповнення

В Україні вже понад 865 тисяч людей отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19. А потужності медичної системи розраховані до 10 млн щеплень на місяць, за словами міністра Степанова.

Нагадаємо, він повідомляв, що Україна отримає в цьому році 20 млн доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer.

Раніше Степанов повідомляв, що Україна вже гарантовано повинна отримати до кінця 2021 року 42 млн доз вакцин від COVID-19.

Також Степанов повідомляв, що 9 травня в аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech.