До 30-річчя України ми охопимо вакцинацією від COVID-19 велику кількість населення – науковець
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. В Україні до святкування 30-ї річниці Незалежності є всі шанси виконати завдання Президента Зеленського і щепити велику кількість населення від COVID-19. Таку думку в коментарі УНН висловив доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Володимир Широбоков.
Цитата:
"Темпи вакцинації позитивні. Я був вражений, що вже більше, ніж 800 тисяч провакцинували, – і це ж за такий короткий термін в умовах дефіциту вакцин. Президент Зеленський поставив завдання до 30-річчя України вийти на дуже високу цифру по вакцинації. Думаю, що вийдемо, я оптимістично на це дивлюся", - вважає науковець Широбоков.
Деталі
Важливою проблемою, окрім зривів поставок виробниками вакцин, академік також вважає активізацію антивакцинувальників.
"Інша справа, що активізувалися зараз антивакцинувальники, розповсюджують всілякі фейки у соцмережах. Це дуже велику шкоду наносить. Але МОЗ молодці, так тримати!", - підкреслив Володимир Широбоков.
Доповнення
В Україні вже понад 865 тисяч людей отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19. А потужності медичної системи розраховані до 10 млн щеплень на місяць, за словами міністра Степанова.
Нагадаємо, він повідомляв, що Україна отримає в цьому році 20 млн доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer.
Раніше Степанов повідомляв, що Україна вже гарантовано повинна отримати до кінця 2021 року 42 млн доз вакцин від COVID-19.
Також Степанов повідомляв, що 9 травня в аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech.