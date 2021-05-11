К 30-летию Украины мы охватим вакцинацией от COVID-19 большое количество населения - ученый

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 52140 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 104087 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 116757 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 291048 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 169105 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 440309 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 330985 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 221162 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247800 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256882 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
69%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 36985 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 70921 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 55529 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 30752 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 26368 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 56552 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 71946 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 168398 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 291048 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 440309 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 2906 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 22230 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 30584 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 60036 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 83174 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

К 30-летию Украины мы охватим вакцинацией от COVID-19 большое количество населения - ученый

Киев • УНН

 • 11956 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В Украине к празднованию 30-й годовщины Независимости есть все шансы выполнить задание Президента Зеленского и прививать большое количество населения от COVID-19. Такое мнение в комментарии УНН высказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Владимир Широбоков.

К 30-летию Украины мы охватим вакцинацией от COVID-19 большое количество населения - ученый

Цитата:

"Темпы вакцинации положительные. Я был поражен, что уже более 800 тысяч провакцинировали, - и ведь за такой короткий срок в условиях дефицита вакцин. Президент Зеленский поставил задачу к 30-летию Украине выйти на очень высокую цифру по вакцинации. Думаю, что выйдем, я оптимистично на это смотрю", - считает ученый Широбоков.

Детали

Важной проблемой, кроме срывов поставок производителями вакцин, академик также считает активизацию антивакцинирователей.

"Другое дело, что активизировались сейчас антивакцинирователи, которые распространяют всевозможные фейки в соцсетях. Это очень большой вред наносит. Но Минздрав молодцы, так держать!", - подчеркнул Владимир Широбоков.

Дополнение

В Украине уже более 865 тысяч человек получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19. А мощности медицинской системы рассчитаны до 10 млн прививок в месяц, по словам министра Степанова.

Напомним, он сообщал, что Украина получит в этом году 20 млн доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer.

Ранее Степанов сообщал, что Украина уже гарантированно должна получить до конца 2021 года 42 млн доз вакцин от COVID-19.

Также Степанов сообщал, что 9 мая в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоCOVID-19
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,448.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,807.36