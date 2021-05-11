К 30-летию Украины мы охватим вакцинацией от COVID-19 большое количество населения - ученый
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Украине к празднованию 30-й годовщины Независимости есть все шансы выполнить задание Президента Зеленского и прививать большое количество населения от COVID-19. Такое мнение в комментарии УНН высказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Владимир Широбоков.
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"Темпы вакцинации положительные. Я был поражен, что уже более 800 тысяч провакцинировали, - и ведь за такой короткий срок в условиях дефицита вакцин. Президент Зеленский поставил задачу к 30-летию Украине выйти на очень высокую цифру по вакцинации. Думаю, что выйдем, я оптимистично на это смотрю", - считает ученый Широбоков.
Детали
Важной проблемой, кроме срывов поставок производителями вакцин, академик также считает активизацию антивакцинирователей.
"Другое дело, что активизировались сейчас антивакцинирователи, которые распространяют всевозможные фейки в соцсетях. Это очень большой вред наносит. Но Минздрав молодцы, так держать!", - подчеркнул Владимир Широбоков.
Дополнение
В Украине уже более 865 тысяч человек получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19. А мощности медицинской системы рассчитаны до 10 млн прививок в месяц, по словам министра Степанова.
Напомним, он сообщал, что Украина получит в этом году 20 млн доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer.
Ранее Степанов сообщал, что Украина уже гарантированно должна получить до конца 2021 года 42 млн доз вакцин от COVID-19.
Также Степанов сообщал, что 9 мая в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.