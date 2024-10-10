До 23° тепла та переважно без опадів: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні 10 жовтня очікується тепла погода без опадів, крім Криму та Херсонщини. Температура вдень 18-23°, вночі 7-12°, вітер південно-східний 5-10 м/с, на заході пориви до 15-20 м/с.
В Україні 10 жовтня очікується тепла погода без опадів, окрім Криму та Херсонщини. Температура вдень 18-23°, на заході пориви вітру, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, сьогодні без опадів, лише в Криму та на Херсонщині вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у більшості західних областей вдень подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 7-12°, на півдні країни до 15°, у східних областях 4-9° тепла; вдень 18-23°, в Карпатах 12-17°.
На Київщині
Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°, у Києві вночі 10-12°, вдень 20-22°.