До 23° тепла и преимущественно без осадков: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине 10 октября ожидается теплая погода без осадков, кроме Крыма и Херсонщины. Температура днем 18-23°, ночью 7-12°, ветер юго-восточный 5-10 м/с, на западе порывы до 15-20 м/с.
В Украине 10 октября ожидается теплая погода без осадков, кроме Крыма и Херсонщины. Температура днем 18-23°, на западе порывы ветра, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков, лишь в Крыму и на Херсонщине днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в большинстве западных областей днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 7-12°, на юге страны до 15°, в восточных областях 4-9° тепла; днем 18-23°, в Карпатах 12-17°.
На Киевщине
Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°, в Киеве ночью 10-12°, днем 20-22°.