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До 2030 року Франції може загрожувати війна: названо головну небезпеку

Київ • УНН

 • 2306 перегляди

Франція вважає росію найбільшою загрозою своїм національним інтересам та стабільності євроатлантичного простору. Національний стратегічний огляд Франції від 14 липня зазначає, що Європа має готуватися до можливої відкритої війни високої інтенсивності до 2030 року.

До 2030 року Франції може загрожувати війна: названо головну небезпеку

Франція вважає росію найбільшою загрозою своїм національним інтересам і стабільності всього євроатлантичного простору. До 2030 року Європа може опинитися в умовах відкритої війни високої інтенсивності, і до цього сценарію потрібно готуватися вже зараз. Про це повідомляється у Національному стратегічному огляді Франції, опублікованому 14 липня, передає УНН.

Деталі

У документі сказано, що поряд із кордонами Європи спостерігається "перманентна російська загроза". Сама росія "представляє сьогодні й в найближчі роки найбільшу пряму загрозу інтересам Франції, її партнерів та союзників, а також стабільності європейського континенту та євроатлантичного простору".

Як приклад загрози, яку несе рф, у тексті документа наводяться: надання притулку для кібератак, переслідування опозиціонерів, що виїхали з країни, спроби втрутитися у вибори інших країн, вплив на громадську думку "з метою дестабілізації".

Також у документі згадується ймовірність виникнення "великомасштабної війни високої інтенсивності" у Європі. До цього сценарію "необхідно готуватися", тому Франція та ЄС мають навчитися краще захищатись.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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