До 2030 року Франції може загрожувати війна: названо головну небезпеку

Франція вважає росію найбільшою загрозою своїм національним інтересам і стабільності всього євроатлантичного простору. До 2030 року Європа може опинитися в умовах відкритої війни високої інтенсивності, і до цього сценарію потрібно готуватися вже зараз. Про це повідомляється у Національному стратегічному огляді Франції, опублікованому 14 липня, передає УНН.

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У документі сказано, що поряд із кордонами Європи спостерігається "перманентна російська загроза". Сама росія "представляє сьогодні й в найближчі роки найбільшу пряму загрозу інтересам Франції, її партнерів та союзників, а також стабільності європейського континенту та євроатлантичного простору".

Як приклад загрози, яку несе рф, у тексті документа наводяться: надання притулку для кібератак, переслідування опозиціонерів, що виїхали з країни, спроби втрутитися у вибори інших країн, вплив на громадську думку "з метою дестабілізації".

Також у документі згадується ймовірність виникнення "великомасштабної війни високої інтенсивності" у Європі. До цього сценарію "необхідно готуватися", тому Франція та ЄС мають навчитися краще захищатись.

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