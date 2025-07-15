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К 2030 году Франции может угрожать война: названа главная опасность

Киев • УНН

 • 1682 просмотра

Франция считает россию самой большой угрозой своим национальным интересам и стабильности евроатлантического пространства. Национальный стратегический обзор Франции от 14 июля отмечает, что Европа должна готовиться к возможной открытой войне высокой интенсивности к 2030 году.

К 2030 году Франции может угрожать война: названа главная опасность

Франция считает россию самой большой угрозой своим национальным интересам и стабильности всего евроатлантического пространства. К 2030 году Европа может оказаться в условиях открытой войны высокой интенсивности, и к этому сценарию нужно готовиться уже сейчас. Об этом сообщается в Национальном стратегическом обзоре Франции, опубликованном 14 июля, передает УНН.

Детали

В документе сказано, что наряду с границами Европы наблюдается "перманентная российская угроза". Сама россия "представляет сегодня и в ближайшие годы наибольшую прямую угрозу интересам Франции, ее партнеров и союзников, а также стабильности европейского континента и евроатлантического пространства".

В качестве примера угрозы, которую несет рф, в тексте документа приводятся: предоставление убежища для кибератак, преследование оппозиционеров, выехавших из страны, попытки вмешаться в выборы других стран, влияние на общественное мнение "с целью дестабилизации".

Также в документе упоминается вероятность возникновения "крупномасштабной войны высокой интенсивности" в Европе. К этому сценарию "необходимо готовиться", поэтому Франция и ЕС должны научиться лучше защищаться.

«Чтобы быть свободными, нас должны бояться»: Франция увеличивает военные расходы на миллиарды евро – Макрон13.07.25, 23:39 • 3854 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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