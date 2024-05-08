Дніпропетровщина під атакою зс рф: у низці громад численні пошкодження, але без жертв – ОВА
Київ • УНН
російські збройні сили атакували кілька населених пунктів у Дніпропетровській області, завдавши численних пошкоджень цивільним об'єктам, лініям електропередач та газопроводу, але про жертви не повідомлялося.
Нікопольська, Мирівська, Покровська громади Дніпропетровської області атаковані ворогом, - за добу понад 15 обстрілів зс рф, зокрема дронами-камікадзе. Пошкоджено майже 20 цивільних об’єктів, а також лінії електропередач та газогін. Про це передає УНН із посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
Деталі
Понад півтора десятка атак за день – на Нікопольщину. Райцентр, Мирівську та Покровську громади. Ворог обстрілював з артилерії та бив дронами-камікадзе
За даними ОВА, внаслідок російської атаки пошкоджені 12 осель, 6 господарських споруд; також понівечений інфраструктурний об’єкт; зачепило авто, лінії електропередач та газогін.
Зазначається, що рятувальникам вдалося загасити пожежу у споруді приватного підприємства.
Минулося без загиблих і постраждалих, додають в Дніпропетровській ОВА.
Нагадаємо
470 гектарів хвойного лісу горіло в Донецькій області через російські обстріли поблизу міста Лиман, рятувальники витратили понад 10 годин на гасіння пожеж.
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