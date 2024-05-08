Днепропетровщина под атакой сс рф, в ряде общин многочисленные повреждения, но без жертв - ОВА

Никопольская, Мировская, Покровская громады атакованы врагом, - за сутки более 15 обстрелов сс рф, в частности дронами-камикадзе. Повреждено почти 20 гражданских объектов, а также линии электропередач и газопровод. Об этом передает УНН с ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Детали

Более полутора десятков атак за день - на Никопольщину. Райцентр, Мировскую и Покровскую громады. Враг обстреливал из артиллерии и бил дронами-камикадзе - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в результате российской атаки повреждены 12 домов, 6 хозяйственных построек; также изуродован инфраструктурный объект; задело авто, линии электропередач и газопровод.

Отмечается, что спасателям удалось потушить пожар в здании частного предприятия.

Прошло без погибших и пострадавших, добавляют в Днепропетровской ОГА.

Напомним,

470 гектаров хвойного леса горело в Донецкой области из-за российских обстрелов вблизи города Лиман, спасатели потратили более 10 часов на тушение пожаров.

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