Для Києва загроза балістики 22 червня 2025

О 02:28 в ніч на 23 червня в Києві оголошено тривогу через загрозу балістичного озброєння з боку росії. Про це інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА), передає УНН.

Загроза застосування балістичного озброєння! - попередили в КМВА.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня Київ атакували російські ударні дрони; працювала протиповітряна оборона. Начальник КМВА та мер Києва повідомили про активну роботу ППО в столиці та області.

Напередодні в столиці України та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Повітряні Сили Збройних Сил України попередили про велику кількість БпЛА, які рухаються хаотично.

росія атакувала Київ "Шахедами" і балістикою : є постраждалі, спалахнули пожежі