Для Києва загроза балістики 22 червня 2025
Київ • УНН
У ніч на 23 червня о 02:28 у Києві оголосили тривогу через загрозу балістичного озброєння з боку росії. Це сталось після атаки російських ударних дронів та активної роботи ППО в столиці.
О 02:28 в ніч на 23 червня в Києві оголошено тривогу через загрозу балістичного озброєння з боку росії. Про це інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА), передає УНН.
Загроза застосування балістичного озброєння!
Нагадаємо, у ніч на 23 червня Київ атакували російські ударні дрони; працювала протиповітряна оборона. Начальник КМВА та мер Києва повідомили про активну роботу ППО в столиці та області.
Напередодні в столиці України та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Повітряні Сили Збройних Сил України попередили про велику кількість БпЛА, які рухаються хаотично.
росія атакувала Київ "Шахедами" і балістикою : є постраждалі, спалахнули пожежі 23.06.25, 00:36 • 18562 перегляди