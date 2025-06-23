Для Киева угроза баллистики 22 июня 2025
Киев • УНН
В ночь на 23 июня в 02:28 в Киеве объявили тревогу из-за угрозы баллистического вооружения со стороны россии. Это произошло после атаки российских ударных дронов и активной работы ПВО в столице.
В 02:28 в ночь на 23 июня в Киеве объявлена тревога из-за угрозы баллистического вооружения со стороны России. Об этом информирует Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.
Угроза применения баллистического вооружения!
Напомним, в ночь на 23 июня Киев атаковали российские ударные дроны; работала противовоздушная оборона. Начальник КГВА и мэр Киева сообщили об активной работе ПВО в столице и области.
Накануне в столице Украины и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупредили о большом количестве БПЛА, которые движутся хаотично.
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