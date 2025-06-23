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Массированная атака российских БпЛА на Киев: есть пострадавшие, вспыхнули пожары (обновляется)
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Для Киева угроза баллистики 22 июня 2025

Киев • УНН

 • 544 просмотра

В ночь на 23 июня в 02:28 в Киеве объявили тревогу из-за угрозы баллистического вооружения со стороны россии. Это произошло после атаки российских ударных дронов и активной работы ПВО в столице.

Для Киева угроза баллистики

В 02:28 в ночь на 23 июня в Киеве объявлена тревога из-за угрозы баллистического вооружения со стороны России. Об этом информирует Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.

Угроза применения баллистического вооружения!

- предупредили в КГВА.

Напомним, в ночь на 23 июня Киев атаковали российские ударные дроны; работала противовоздушная оборона. Начальник КГВА и мэр Киева сообщили об активной работе ПВО в столице и области.

Накануне в столице Украины и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупредили о большом количестве БПЛА, которые движутся хаотично.  

Массированная атака российских БпЛА на Киев: есть пострадавшие, вспыхнули пожары (обновляется)23.06.25, 00:36 • 17093 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
Вооруженные силы Украины
Киев
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