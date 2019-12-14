Дівчинка з Філіппін виборола три золоті медалі в саморобних кросівках
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Дівчинка з Філіппін виграла три золоті медалі під час змагань з бігу, в яких вона взяла участь, взутою в саморобні кросівки з пластиру. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Blic.
“Дванадцятирічна Реа Булос, спортсменка з Філіппін виграла три золоті медалі в „кросівках“, які вона зробила сама. Її історія швидко поширилась в соцмережах. Вона брала участь в змаганнях в спортивній школі і виграла три золота в різних дисциплінах: вона була першою в забігах на 400, 800 та 1500 метрів”, — повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що після того, як її фотографії поширились соцмережами — тренер професійної баскетбольної команди Джефф Карріассо попросив у Twitter своїх підписників зв’язатися з молодою спортсменкою та допомогти їй.
Нагадаємо, Олена Зеленська мовою жестів побажала українській збірній перемог на Дефлімпіаді.