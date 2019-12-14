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Девочка с Филиппин завоевала три золотые медали в самодельных кроссовках

Девочка с Филиппин завоевала три золотые медали в самодельных кроссовках

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Девочка с Филиппин выиграла три золотые медали во время соревнований по бегу, в которых она приняла участие, обутой в самодельные кроссовки с пластыря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Blic.

“Двенадцатилетняя Реа Булос, спортсменка из Филиппин выиграла три золотые медали в „кроссовках“, которые она сделала сама. Ее история быстро распространилась в соцсетях. Она участвовала в соревнованиях в спортивной школе и выиграла три золота в различных дисциплинах: она была первой в забегах на 400, 800 и 1500 метров”, — сообщили в СМИ.

Сообщается, что после того, как ее фотографии распространились сетями — тренер профессиональной баскетбольной команды Джефф Карриассо попросил в Twitter своих подписчиков связаться с молодой спортсменкой и помочь ей.

Напомним, Елена Зеленская на языке жестов пожелала украинской сборной побед на Дефлимпиаде.

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