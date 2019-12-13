Держмитниця пояснила причину черг у “Ягодині”

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Черги на пункті пропуску “Ягодин — Дорогуськ” на кордоні з Польщею утворилися через видачу великої кількості польських дозволів на міжнародні перевезення за короткий час. Про це УНН повідомили у Державній митній службі України у відповідь на запит.