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Держмитниця пояснила причину черг у “Ягодині”

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Черги на пункті пропуску “Ягодин — Дорогуськ” на кордоні з Польщею утворилися через видачу великої кількості польських дозволів на міжнародні перевезення за короткий час. Про це УНН повідомили у Державній митній службі України у відповідь на запит.

“Польська сторона видала 10 тис. дозволів на міжнародні перевезення за короткий проміжок часу. Це призвело до того, що водії вантажівок масово поїхали на пункт пропуску „Ягодин-Дорогуськ“, через що утворились багатокілометрові черги на кордоні. Тим не менше, робота організована таким чином, щоби забезпечити максимальну пропускну здатність, наразі пункт пропуску перетинають близька 400 машин щодня (звичайне навантаження — 240 машин щодня.)”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Держмитниці, для попередження подібних ситуацій, планується реконструкція пунктів пропуску для збільшення їхніх пропускних можливостей та регуляція видачі дозволів на міжнародні перевезення.

Нагадаємо, що у пункті пропуску “Ягодин-Дорогуськ”, на кордоні із Польщею, починаючи з 8 грудня, утворюються черги із сотень вантажних автомобілів.

В той же день, 8 грудня, почала свою роботу нова митниця, відповідно в Україні кількість регіональних митниць скоротилася з 26 до 16. 

Пізніше голова Держмитниці пояснив чому у пункті пропуску “Ягодин-Дорогуськ” на кордоні з Польщею утворилися затори та як не допустити такого у подальшому.

Станом на сьогоднішній ранок перед пунктом пропуску “Ягодин” утворилася черга з 700 вантажних автомобілів
Пізніше черга скоротилася до 400 вантажівок.

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