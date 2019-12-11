Нефьодов розповів, як митниця буде справлятися з чергами у пункті пропуску "Ягодин"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Голова державної митниці України Максим Нефьодов розповів чому у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею утворилися затори та як не допустити такого у подальшому. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"Ягодин. Там високий сезон, додаткові 10 тысяч дозволів, які стимулювали водіїв одночасно вирушити в дорогу, а також натяки на "італійську забастовку", інспировану деякими особистостями, яких не взяли до Нової митниці", - написав Нефьодов.
За його словами, на пункті пропуску організували роботу на максимумі спроможності пункту - при звичайних 240 машин в день пропускають 400. Наприклад, за минулу ніч проїхало 210 - після переговорів з польською стороною. Ситуацію постійно тримається на контролі.
"Як не допускати такого в подальшому? Реконструкція пунктів пропуску розширення доріг та більш ритмічна видача дозволів. Окремо досліджуємо питання із можливістю влаштувати перехоплюючу парковку із електронною чергою", - зазначив Нефьодов.
Додамо, за даними Державної прикордонної служби України, перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" станом на 09:00 11 листопада у черзі перебували 750 вантажівок.
Нагадаємо, 10 грудня перед пунктом пропуску "Ягодин" у чергах стояло 800 вантажних автомобілів.