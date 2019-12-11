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Нефедов рассказал, как таможня будет справляться с очередями в пункте пропуска "Ягодин"

Нефедов рассказал, как таможня будет справляться с очередями в пункте пропуска "Ягодин"

Киев  •  УНН

 • 53694 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Глава государственной таможни Украины Максим Нефедов рассказал, почему в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей образовались пробки и как не допустить такого в дальнейшем. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Ягодин. Там высокий сезон, дополнительные 10 тысяч разрешений, которые стимулировали водителей одновременно отправиться в дорогу, а также намеки на "итальянскую забастовку", инспированную некоторыми личностями, которых не взяли в Новую таможню", - написал Нефедов.

По его словам, на пункте пропуска организовали работу на максимуме способности пункта - при обычных 240 машин в день пропускают 400. Например, за минувшую ночь проехало 210 - после переговоров с польской стороной. Ситуацию постоянно держиться на контроле.

"Как не допускать такого в дальнейшем? Реконструкция пунктов пропуска расширение дорог и более ритмичная выдача разрешений. Отдельно исследуем вопрос с возможностью устроить перехватывающую парковку с электронной очередью", - отметил Нефедов.

Добавим, по данным Государственной пограничной службы Украины, перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" по состоянию на 9:00 11 ноября в очереди находились 750 грузовиков.

Напомним, 10 декабря перед пунктом пропуска "Ягодин" в очередях стояло 800 грузовых автомобилей.

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