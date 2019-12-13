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Перед пунктом пропуску "Ягодин" черга зменшилася до 400 вантажівок

Перед пунктом пропуску "Ягодин" черга зменшилася до 400 вантажівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні України з Польщею кількість вантажівок у чергах зменшилася до 400. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної прикордонної служби України.

Так, за даними Держприкордонслужби, станом на 08:46 перед пунктом пропуску "Ягодин - Дорогуськ" у чергах залишаються 400 вантажівок на виїзд з України.

Додамо, що пропускна спроможність у даному пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.

Раніше УНН повідомляв, станом на 5:50 сьогодні, 13 грудня, перед пунктом пропуску "Ягодин" перебувало 700 вантажних автомобілів.

Нагадаємо, голова Держмитниці Максим Нефьодов розповів, чому у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею утворилися затори та як не допустити такого у подальшому.

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