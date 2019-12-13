Перед пунктом пропуска "Ягодин" очередь уменьшилась до 400 грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе Украины с Польшей количество грузовиков в очередях уменьшилось до 400. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.
Так, по данным Госпогранслужбы, по состоянию на 8:46 перед пунктом пропуска "Ягодин - Дорогуск" в очередях остаются 400 грузовиков на выезд из Украины.
Добавим, что пропускная способность в данном пункте пропуска - 181 грузовой автомобиль в час.
Ранее УНН сообщал, по состоянию на 5:50 сегодня, 13 декабря, перед пунктом пропуска "Ягодин" находилось 700 грузовых автомобилей.
Напомним, глава Гостаможни Максим Нефедов рассказал, почему в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей образовались пробки и как не допустить такого в дальнейшем.