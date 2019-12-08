На пункті пропуску "Ягодин" утворилася черга з 800 вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею у чергах стоять 800 вантажних автомобілів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної фіскальної служби України.
Так, за даними ДФС, станом на 08:00 ранку, перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" у чергах стоять 800 вантажівок на виїзд з України.
Додамо, що пропускна спроможність у даному пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.
Нагадаємо, від сьогодні, з 8 грудня, нова митниця розпочала свою роботу. Так, Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.