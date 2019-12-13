Гостаможня объяснила причину очередей в "Ягодине"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Очереди на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей образовались из-за выдачи большого количества польских разрешений на международные перевозки за короткое время. Об этом УНН сообщили в Государственной таможенной службе Украины в ответ на запрос.
"Польская сторона выдала 10 тыс. разрешений на международные перевозки за короткий промежуток времени. Это привело к тому, что водители грузовиков массово поехали на пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск", что привело к образованию многокилометровые очереди на границе. Тем не менее, работа организована таким образом, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность, пока пункт пропуска пересекают около 400 машин в день (обычная нагрузка - 240 машин в день.)", - говорится в сообщении.
По информации Гостаможни, для предупреждения подобных ситуаций, планируется реконструкция пунктов пропуска для увеличения их пропускных возможностей и регуляция выдачи разрешений на международные перевозки.
Напомним, что в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", на границе с Польшей, начиная с 8 декабря, образуются очереди из сотен грузовых автомобилей.
В тот же день, 8 декабря, начала свою работу новая таможня, соответственно в Украине количество региональных таможен сократилось с 26 до 16.
Позже глава Гостаможни объяснил почему в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей образовались пробки и как не допустить такого в дальнейшем.
По состоянию на сегодняшнее утро перед пунктом пропуска "Ягодин" образовалась очередь из 700 грузовых автомобилей.
Позже очередь сократилась до 400 грузовиков.