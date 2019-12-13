Перед пунктом пропуску "Ягодин" знову черга з 700 вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні України з Польщею у чергах на ранок п'ятниці знову стоять 700 вантажних автомобілів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної прикордонної служби України.
Так, за даними Держприкордонслужби, станом на 5:50 перед пунктом пропуску "Ягодин - Дорогуськ" у чергах застрягли 700 вантажівок на виїзд з України.
Додамо, що пропускна спроможність у даному пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.
Нагадаємо, вчора, 12 грудня, перед пунктом пропуску "Ягодин" у чергах було сім сотень вантажних автомобілів.
Як повідомляв УНН, голова Держмитниці Максим Нефьодов розповів, чому у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею утворилися затори та як не допустити такого у подальшому.