Перед пунктом пропуска "Ягодин" снова очередь из 700 грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе Украины с Польшей в очередях на утро пятницы снова стоят 700 грузовых автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.
Так, по данным Госпогранслужбы, по состоянию на 5:50 перед пунктом пропуска "Ягодин - Дорогуск" в очередях застряли 700 грузовиков на выезд из Украины.
Добавим, что пропускная способность в данном пункте пропуска - 181 грузовой автомобиль в час.
Напомним, вчера, 12 декабря, перед пунктом пропуска "Ягодин" в очередях было семьсот грузовых автомобилей.
Как сообщал УНН, глава Гостаможни Максим Нефедов рассказал, почему в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей образовались пробки и как не допустить такого в дальнейшем.