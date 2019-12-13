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Перед пунктом пропуска "Ягодин" снова очередь из 700 грузовиков

Перед пунктом пропуска "Ягодин" снова очередь из 700 грузовиков

Киев  •  УНН

 • 16315 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе Украины с Польшей в очередях на утро пятницы снова стоят 700 грузовых автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.

Так, по данным Госпогранслужбы, по состоянию на 5:50 перед пунктом пропуска "Ягодин - Дорогуск" в очередях застряли 700 грузовиков на выезд из Украины.

Добавим, что пропускная способность в данном пункте пропуска - 181 грузовой автомобиль в час.

Напомним, вчера, 12 декабря, перед пунктом пропуска "Ягодин" в очередях было семьсот грузовых автомобилей.

Как сообщал УНН, глава Гостаможни Максим Нефедов рассказал, почему в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей образовались пробки и как не допустить такого в дальнейшем.

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