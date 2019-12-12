На "Ягодині" знову черги з семи сотень вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею у чергах стоять 700 вантажних автомобілів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної прикордонної служби України.
Так, за даними Держприкордон служби, станом на 06:00 перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" у чергах стоять 700 вантажних автомобілів на виїзд з України.
Додамо, що пропускна спроможність у даному пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.
Нагадаємо, черги перед пунктом пропуску "Ягодин" почали створюватися 8 грудня, коли в Україні запрацювала нова митниця.
Кількість автомобілів перед пунктом пропуску у чергах сягала 800 вантажівок.
Пізніше голова Держмитниці Максим Нефьодов розповів чому у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею утворилися затори та як не допустити такого у подальшому.