На "Ягодине" снова очереди из семи сотен грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей в очередях стоят 700 грузовых автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.
Так, по данным Гостаможслужба службы, по состоянию на 6:00 перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" в очередях стоят 700 грузовых автомобилей на выезд из Украины.
Добавим, что пропускная способность в данном пункте пропуска - 181 грузовой автомобиль в час.
Напомним, очереди перед пунктом пропуска "Ягодин" начали создаваться 8 декабря, когда в Украине заработала новая таможня.
Количество автомобилей перед пунктом пропуска в очередях достигала 800 грузовиков.
Позже глава Гостаможни Максим Нефедов рассказал, почему в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей образовались пробки и как не допустить такого в дальнейшем.