У пункті пропуску "Ягодин" у чергах залишаються 300 вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею у чергах стоять 300 вантажних автомобілів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної прикордонної служби України.
Так, за даними Держприкордон служби, станом на 18:00 перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" у чергах стоять 300 вантажівок на виїзд з України.
Додамо, що пропускна спроможність у даному пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.
Раніше УНН повідомляв, станом на 08:00 ранку, перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" у чергах стоять 800 вантажівок на виїзд з України.