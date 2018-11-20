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Держбюджет недоотримав 50 млн грн від користування лісовими ресурсами

Держбюджет недоотримав 50 млн грн від користування лісовими ресурсами

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. За відсутності контролю ДФС за її територіальними органами ГУ ДФС у Хмельницькій та Чернівецькій областях не забезпечено повноти і своєчасності сплати податків та інших надходжень до держбюджету суб’єктами господарювання у сфері лісового господарства. Загальна сума недоотриманих доходів до бюджету складає 50 млн грн. Про це повідомила прес-служба Рахункової палати України, передає УНН. 

“Лише по двох областях — Хмельницькій та Чернівецькій до зведеного бюджету протягом 2016–2017 та першого півріччя 2018 року не надійшло понад 7 млн грн, з яких в ході аудиту сплачено майже 3 млн гривень”, — йдеться у звіті Рахункової палати.

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Також через відсутність державних стандартів, які б встановлювали чіткі вимоги до якості деревини, здійснюється рубка ділової деревини як неліквідної. Засвідчено, що окремими лісогосподарськими підприємствами Чернівецького ОУЛМГ було порушено вимоги законодавства при поданні до митного оформлення та експорту лісоматеріалів необроблених як деревини паливної. За оцінкою Рахункової палати, такими підприємствами недоотримано понад 29 млн грн доходів, а держбюджетом — 23 млн грн надходжень податку на прибуток та частини чистого прибутку (доходу).

Аудитори Рахункової палати наголошують на ризиках заниження окремими лісокористувачами перевірених областей сортиментного складу під час реалізації техсировини, з якої потім експортери виготовляють пиломатеріали високої якості. За розрахунками, втрати доходів таких підприємств — понад 20 млн грн, бюджету — 17 млн гривень.

Під час перевірки Чернівецької області встановлено 142 випадки непідтвердження лісокористувачами відпуску лісопродукції, зазначеної у сертифікатах, або невідповідності кількості та сортиментного складу товарно-супровідним документам. У 98 випадках сертифікати видано різним підприємцям на підставі однакових накладних. За підрахунками аудиторів, загальна сума ймовірних додаткових надходжень до держбюджету від штрафів становила б близько 6 млн гривень.

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Таким чином, загальна сума недоотриманих доходів до бюджету складає 50 млн грн.

“Неефективна взаємодія та координація дій органів державної влади в частині обміну інформацією як з питань справляння податків, так і виявлення лісопорушень, притягнення винних до відповідальності, а також неприйняття своєчасних управлінських рішень Держлісагенством та ДФС (на центральному та регіональному рівнях) не сприяли належному захисту, використанню та відтворенню лісових ресурсів, стабільному, повноцінному розвиткові лісового господарства в цілому та отриманню державним бюджетом податків і платежів у повному обсязі”, — підсумовують у Рахунковій палаті.

Нагадаємо, 6 вересня 2018 року Верховна Рада 246 голосами скасувала мораторій на експорт деревини паливної. Парламентарі виключили з вказаного закону норму, яка передбачала заборону терміном на 8 років на вивезення деревини паливної.

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Скасування мораторію на експорт лісу-кругляка було однією з вимог ЄС для отримання 1 мільярда євро траншу макрофінансової допомоги від ЄС.

Мораторій на експорт лісу-кругляку діяв в Україні з 2015 року. Євросоюз розглядав закон про мораторій на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді таким, що не відповідає правилам СОТ та положенням Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС. Свого часу через заборону його скасування Єврокомісія відмовилася надавати Україні транш на суму 600 млн євро.

3 липня 2018 року Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за незаконне вирубування лісу і контрабанду лісоматеріалів.

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Британська неурядова організація Earthsight заявляла, що з України в ЄС вивозять контрабандної деревини більше, ніж із будь-якої іншої країни світу. За даними експертів, упродовж останніх чотирьох років легальний експорт українського лісу в країни ЄС зріс на 75%, перевищивши позначку 1 млрд євро у 2017-му. Як мінімум 40% цього лісу було заготовлено або продано незаконно. Україні за цим показником поступаються всі тропічні країни Латинської Америки, Африки і Південної Азії разом узяті, зазначали автори розслідування.

Також на Буковині у вересні цього року ДФС викрила вивезення лісу-кругляку під виглядом “паливних дров”.

Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у сумі 500 млн євро восени, а другий транш на таку ж суму навесні 2019 року.

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