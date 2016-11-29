Активісти завтра у Києві мітингуватимуть проти скасування мораторію на експорт лісу-кругляку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Завтра, 30 листопада, о 10:30 на вул. Грушевського, 18/2 (біля 9-го під’їзду комітетів ВРУ) відбудеться акція-протест проти наміру влади скасувати мораторій на експорт лісу-кругляку в обмін на 600 мільйонів євро кредиту. Про це УНН повідомили у прес-службі організаторів.
Як повідомили організатори, активісти з Києва, Франківщини та Львівщини розпиляють та розрубають кілька дерев та продемонструють, до чого призведе самовільна вирубка дерев та варварське знищення лісу.
Акція відбуватиметься напередодні круглого столу “Мораторій на експорт лісу: результати та перспектива”, який відбудеться у конференц-залі Верховної Ради України.
Нагадаємо, 24 листопада президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що Президент України Петро Порошенко пообіцяв законодавчим шляхом зупинити заборону на експорт української деревини до Євросоюзу.
Як повідомляв УНН, зняття мораторію на експорт лісу-кругляка є однією з умов, які Євросоюз ставить для виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги. На цьому, зокрема, наголошувала посол Австрії в Україні Герміне Поппеллер, яка днями відвідала із робочим візитом Закарпатську область. Вона зазначила, що Євросоюз та Австрія зокрема вважають закон про мораторій на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді таким, що не відповідає правилам ВТО та положенням Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС.