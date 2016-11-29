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Активисты завтра в Киеве будут митинговать против отмены моратория на экспорт леса-кругляка

Киев • УНН

 • 10188 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Завтра, 30 ноября, в 10:30 на ул. Грушевского, 18/2 (возле 9-го подъезда комитетов ВРУ) состоится акция-протест против намерения властей отменить мораторий на экспорт леса-кругляка в обмен на 600 миллионов евро кредита. Об этом сообщили УНН в пресс-службе организаторов.

Активисты завтра в Киеве будут митинговать против отмены моратория на экспорт леса-кругляка

Как сообщили организаторы, активисты из Киева, Ивано-Франковской и Львовской областей распилят и разрубят несколько деревьев и продемонстрируют, к чему приведет самовольная вырубка деревьев и варварское уничтожение леса.

Акция будет проходить накануне круглого стола "Мораторий на экспорт леса: результаты и перспектива", который состоится в конференц-зале Верховной Рады Украины.

Напомним, 24 ноября президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Президент Украины Петр Порошенко пообещал законодательным путем остановить запрет на экспорт украинской древесины в Евросоюз.

Как сообщал УНН, снятие моратория на экспорт леса-кругляка является одним из условий, которые Евросоюз ставит для выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи. Это, в частности, отмечала посол Австрии в Украине Гермине Поппеллер, которая на днях посетила с рабочим визитом Закарпатскую область. Она отметила, что Евросоюз и Австрия в частности считают закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде таким, что не соответствует правилам ВТО и положениям Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС.

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