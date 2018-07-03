Рада встановила кримінальну відповідальність за контрабанду лісу-кругляку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада встановила кримінальну відповідальність за контрабанду лісу-кругляку. Парламентарі 234 голосами підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроектом передбачається, що переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних і рідкісних порід дерев, а також лісоматеріалів необроблених карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
Як повідомляв УНН, у 2017 році на Вінниччині викрили злочинну групу, що "відмила" більше 44 млн грн на експорті лісу.