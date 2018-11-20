Госбюджет получил 50 млн грн от пользования лесными ресурсами

“Только по двум областям — Хмельницкой и Черновицкой в сводный бюджет в течение 2016-2017 годов и первого полугодия 2018 года поступило более 7 млн грн, из которых в ходе аудита уплачено почти 3 млн гривен”, — говорится в отчете Счетной палаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мосийчук заявил, что в НАБУ ему отказали в расследовании контрабанды леса

Также из-за отсутствия государственных стандартов, которые бы устанавливали четкие требования к качеству древесины, осуществляется рубка деловой древесины как неликвидной. Засвидетельствовано, что отдельными лесохозяйственными предприятиями Черновицкого ОУЛОХ были нарушены требования законодательства при предоставлении к таможенному оформлению и экспорту лесоматериалов необработанных как древесины топливной. По оценке Счетной палаты, такими предприятиями было недополучено более 29 млн грн доходов, а госбюджетом — 23 млн грн поступлений налога на прибыль и части чистой прибыли (дохода).

Аудиторы Счетной палаты отмечают риски занижения отдельными лесопользователями проверенных областей сортиментного состава при реализации техсырья, из которой потом экспортеры изготавливают пиломатериалы высокого качества. По расчетам, потери доходов таких предприятий — более 20 млн грн, бюджета — 17 млн гривен.

Во время проверки Черновицкой области установлено 142 случая неподтверждения лесопользователями отпуска лесопродукции, указанной в сертификатах, или несоответствия количества и сортиментного состава товарно-сопроводительным документам. В 98 случаях сертификаты выданы различным предпринимателям на основании одинаковых накладных. По подсчетам аудиторов, общая сумма возможных дополнительных поступлений в госбюджет от штрафов составила бы около 6 млн гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фиктивная компания в Черниговской области вывозила из Украины древесину

Таким образом, общая сумма недополученных доходов в бюджет составляет 50 млн грн.

“Неэффективное взаимодействие и координация действий органов государственной власти в части обмена информацией как по вопросам взимания налогов, так и выявления лесонарушений, привлечения виновных к ответственности, а также непринятие своевременных управленческих решений Гослесагентства и ГФС (на центральном и региональном уровнях) не способствовали надлежащей защите, использованию и воспроизводству лесных ресурсов, стабильному, полноценному развитию лесного хозяйства в целом и получению государственным бюджетом налогов и платежей в полном объеме”, — заключают в Счетной палате.

Напомним, 6 сентября 2018 года Верховная Рада 246 голосами отменила мораторий на экспорт древесины топливной. Парламентарии исключили из указанного закона норму, которая предусматривала запрет сроком на 8 лет на вывоз древесины топливной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одна пятая незаконной древесины из Украины попадает в Польшу

Отмена моратория на экспорт леса-кругляка была одним из требований ЕС для получения 1 миллиарда евро транша макрофинансовой помощи от ЕС.

Мораторий на экспорт леса-кругляка действовал в Украине с 2015 года. Евросоюз рассматривал закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде таким, что не соответствует правилам ВТО и положениям Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС. В свое время из-за запрета его отмены Еврокомиссия отказалась предоставлять Украине транш на сумму 600 млн евро.

3 июля 2018 года Верховная Рада ужесточила уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и контрабанду лесоматериалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС объяснили свою позицию относительно моратория на экспорт леса-кругляка

Британская неправительственная организация Earthsight заявляла, что из Украины в ЕС вывозят контрабандную древесину больше, чем из любой другой страны мира. По данным экспертов, в течение последних четырех лет легальный экспорт украинского леса в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку 1 млрд евро в 2017-м. Как минимум 40% этого леса было заготовлено или продано незаконно. Украине по этому показателю уступают все тропические страны Латинской Америки, Африки и Южной Азии вместе взятые, отмечали авторы расследования.

Также на Буковине в сентябре этого года ГФС разоблачила вывоз леса-кругляка под видом “топливной древесины”.



Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в сумме 500 млн евро осенью, а второй транш на такую же сумму весной 2019 года.