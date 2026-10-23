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Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву

Київ • УНН

 • 5082 перегляди

Україна компенсуватиме до 80% воєнних збитків суднам за умови чинного страхування. Заяви подають до Мінрозвитку протягом 180 днів.

Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву
Фото ілюстративне

Держава компенсуватиме до 80% окремих збитків цивільному судноплавству, які не покривають страховики. Відповідне рішення на початку місяця ухвалили українські урядовці. 

УНН пояснює умови, за яких можна податися на виплати, розповідає про необхідні документи й  терміни, у які їх можна подати. 

Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків: що передбачає рішення уряду

Порядок державних гарантій Кабмін затвердив постановою №1248 від 7 жовтня 2026 року, яку опублікували 15 жовтня. Його мета — підтримати морські перевезення на тлі атак рф на порти та судна.

Страхування суден через воєнні ризики дорожчає, а частину шкоди страховики не покривають. Тому  держава пропонує безповоротні компенсації, але їх потрібно підтвердити документами. Виплати залежать від бюджету.

Хто може отримати компенсацію за збитки від війни

Претендувати на державні гарантії можуть власники, оператори та фрахтувальники морських суден і суден внутрішнього плавання під прапором України або іноземної держави. Фрахтувальник наймає судно, оператор забезпечує його експлуатацію. Заяву на компенсацію подає судновласник. Судно повинно перевозити невійськовий вантаж до відкритого морського порту України або з нього. У відповідному порту не має діяти заборона руху суден. На житло, автомобілі та інші збитки громадян програма не поширюється.

За які збитки держава виплачуватиме компенсацію

За постановою можна заявити шкоду від загибелі судна або його конструктивного руйнування, коли ремонт недоцільний. Також передбачено відшкодування витрат на усунення пошкоджень, через які судно втратило морехідний стан, включно з аварійно-рятувальними роботами.

Крім того,  можуть компенсувати втрату чи псування вантажу, шкоду третім особам унаслідок зіткнення, видалення решток і маркування місця аварії, очищення довкілля та штрафи за забруднення. До переліку належать шкода життю й здоров'ю пасажирів та екіпажу, витрати на їх репатріацію.

Для загибелі судна, його конструктивних пошкоджень і шкоди третім особам через зіткнення потрібна незалежна оцінка. Її замовляє судновласник, власник пошкодженого майна або уповноважена ними особа. Втрату вантажу та окремі фактично понесені витрати підтверджують документами без такої оцінки.

За яких умов можна отримати 80% відшкодування

Шкода має виникнути під час перебування судна в територіальному морі України, у межах Тимчасового морського шляху або в акваторії відкритого українського порту, де дозволено рух суден. Враховують шкоду з дати набрання чинності постановою №1248.

На момент події в судновласника повинен бути чинний договір страхування або P&I-поліс, який зазвичай покриває відповідальність перед третіми особами. Але відповідний воєнний ризик має бути виключений зі страхового покриття або покриття не повинно поширюватися на район бойових дій, навігаційних обмежень чи військових ударів. Без чинного страхового договору або P&I-поліса допомогу не призначать.

Для збитків, які оцінює незалежний фахівець, максимальна виплата — 80% суми оцінки. Наприклад, за шкоду в 10 млн грн можуть виплатити до 8 млн грн. Рецензування звіту забезпечує Фонд держмайна, а фактична виплата залежить від бюджету.

Як подати заявку на компенсацію: покрокова інструкція

Крок 1. Зафіксувати обставини події. Зібрати підтвердження дати, місця, характеру атаки, пошкоджень судна та вантажу.

Крок 2. Перевірити страхування. З'ясувати, чи був чинним договір або P&I-поліс і які саме воєнні ризики ним не покриваються. Підготувати належно засвідчену копію.

Крок 3. Визначити суму шкоди. Для передбачених постановою видів пошкоджень замовити незалежну оцінку, для інших — зібрати документи на вантаж та підтвердження фактичних витрат.

Крок 4. Оформити заяву. Лист-заяву складають у довільній формі, описують обставини та дату заподіяння шкоди. Документ підписує судновласник.

Крок 5. Подати пакет до Мінрозвитку. Документи дозволено надіслати поштою на адресу міністерства або в електронній формі. Електронні матеріали подають зі сканами чи фотокопіями оригіналів паперових документів і кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим підписом на кваліфікованому сертифікаті. Збережіть підтвердження надсилання.

Постанова не передбачає єдиної заяви через "Дію" чи спеціальної онлайн-форми: документи адресують безпосередньо міністерству. У паперовому варіанті доцільно мати опис вкладення.

Які документи потрібні для отримання компенсації

До Мінрозвитку подають:

  • підписаний судновласником лист-заяву з описом події та датою шкоди;
    • засвідчену копію договору страхування чи P&I-поліса; 
      • матеріали, які підтверджують відповідний вид збитків. 

        Страховий документ може засвідчити нотаріус, консульська установа, страховик — сторона договору або відповідний P&I-клуб.

        Залежно від характеру шкоди додатково потрібні:

        • звіт оцінювача; 
          • документи на вантаж і докази його втрати чи псування; 
            • документи про витрати на видалення решток, ліквідацію забруднення, сплату штрафів, шкоду здоров'ю та репатріацію.

              Усі документи іноземною мовою супроводжують перекладом українською, вірність якого засвідчено відповідно до законодавства про нотаріат. Перевірте читабельність і повноту сканів.

              Скільки часу є на подання заяви та коли виплатять гроші

              Судновласник має звернутися до Мінрозвитку не пізніше ніж протягом 180 календарних днів із дати заподіяння шкоди. Відлік не залежить від завершення ремонту або оцінки.

              Якщо Мінрозвитку виявить порушення вимог до поданих матеріалів або невідповідність заявника встановленим умовам, воно письмово повідомить про відмову протягом 10 робочих днів із дати отримання документів. Чіткої дати виплати позитивно розглянутих заяв у постанові немає.

              Компенсацію перераховуватимуть у гривнях на рахунок у банку, зареєстрованому в Україні. Важливий нюанс: збитки, завдані у 2026 році, фінансуватимуть із держбюджету 2027 року, якщо в ньому передбачать відповідні кошти. Негайної виплати не передбачено.

              Чи можуть відмовити у компенсації та що перевірити перед зверненням

              Відмова можлива, якщо судно, маршрут або заявник не відповідають умовам постанови, порушено порядок оформлення документів або заявлену шкоду не підтверджено належним чином. Потрібно також перевірити чинність страхування і вкластися у 180-денний строк.

              Програма має обмеження щодо суден, власники, судновласники чи пов'язані з ними особи мають визначені постановою зв'язки з рф і білоруссю, а також щодо осіб під санкціями України. Виняток встановлено для громадян цих держав, які постійно й законно проживають в Україні. Не допускається й компенсація судновласнику, який уже отримав страхове відшкодування за механізмом постанови Кабміну №1140 від 2 листопада 2023 року.

              Перед зверненням слід звірити дату й місце атаки, статус порту, характер вантажу, страховий договір, документи на збитки та дані судновласника. Повний пакет не гарантує виплату саме 80% втрат. До звернення слід також уточнити в Мінрозвитку актуальні канали подання електронних документів і зберегти копії всіх поданих матеріалів.

              Нагадаємо

              У червні 2026 року українцям дозволили подаватися на компенсації за новими категоріями у Реєстрі збитків.

              Олександра Василенко

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