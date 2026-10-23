Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление

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Государство будет компенсировать до 80% отдельных убытков гражданскому судоходству, которые не покрывают страховщики. Соответствующее решение в начале месяца приняли украинские правительственные чиновники.

УНН объясняет условия, при которых можно подать заявку на выплаты, рассказывает о необходимых документах и сроках, в которые их можно подать.

Государство будет компенсировать до 80% военных убытков: что предусматривает решение правительства

Порядок предоставления государственных гарантий Кабмин утвердил постановлением №1248 от 7 октября 2026 года, которое опубликовали 15 октября. Его цель — поддержать морские перевозки на фоне атак рф на порты и суда.

Страхование судов от военных рисков дорожает, а часть ущерба страховщики не покрывают. Поэтому государство предлагает безвозвратные компенсации, но их необходимо подтвердить документами. Выплаты зависят от бюджета.

Кто может получить компенсацию за убытки от войны

Претендовать на государственные гарантии могут владельцы, операторы и фрахтователи морских судов и судов внутреннего плавания под флагом Украины или иностранного государства. Фрахтователь нанимает судно, оператор обеспечивает его эксплуатацию. Заявление на компенсацию подает судовладелец. Судно должно перевозить невоенный груз в открытый морской порт Украины или из него. В соответствующем порту не должен действовать запрет на движение судов. На жилье, автомобили и другие убытки граждан программа не распространяется.

За какие убытки государство будет выплачивать компенсацию

Согласно постановлению можно заявить ущерб от гибели судна или его конструктивного разрушения, когда ремонт нецелесообразен. Также предусмотрено возмещение расходов на устранение повреждений, из-за которых судно утратило мореходное состояние, включая аварийно-спасательные работы.

Кроме того, могут компенсировать утрату или повреждение груза, ущерб третьим лицам вследствие столкновения, удаление обломков и обозначение места аварии, очистку окружающей среды и штрафы за загрязнение. В перечень входят ущерб жизни и здоровью пассажиров и экипажа, расходы на их репатриацию.

Для гибели судна, его конструктивных повреждений и ущерба третьим лицам вследствие столкновения требуется независимая оценка. Ее заказывает судовладелец, владелец поврежденного имущества или уполномоченное ими лицо. Утрату груза и отдельные фактически понесенные расходы подтверждают документами без такой оценки.

При каких условиях можно получить 80% возмещения

Ущерб должен возникнуть во время пребывания судна в территориальном море Украины, в пределах Временного морского пути или в акватории открытого украинского порта, где разрешено движение судов. Учитывается ущерб с даты вступления в силу постановления №1248.

На момент события у судовладельца должен быть действующий договор страхования или P&I-полис, который обычно покрывает ответственность перед третьими лицами. Однако соответствующий военный риск должен быть исключен из страхового покрытия либо покрытие не должно распространяться на район боевых действий, навигационных ограничений или военных ударов. Без действующего договора страхования или P&I-полиса помощь не назначат.

Для убытков, которые оценивает независимый специалист, максимальная выплата — 80% суммы оценки. Например, за ущерб в размере 10 млн грн могут выплатить до 8 млн грн. Рецензирование отчета обеспечивает Фонд госимущества, а фактическая выплата зависит от бюджета.

Как подать заявку на компенсацию: пошаговая инструкция

Шаг 1. Зафиксировать обстоятельства события. Собрать подтверждения даты, места, характера атаки, повреждений судна и груза.

Шаг 2. Проверить страхование. Выяснить, был ли действующим договор или P&I-полис и какие именно военные риски ими не покрываются. Подготовить надлежащим образом заверенную копию.

Шаг 3. Определить сумму ущерба. Для предусмотренных постановлением видов повреждений заказать независимую оценку, для других — собрать документы на груз и подтверждения фактических расходов.

Шаг 4. Оформить заявление. Письмо-заявление составляют в произвольной форме, описывают обстоятельства и дату причинения ущерба. Документ подписывает судовладелец.

Шаг 5. Подать пакет документов в Минразвития. Документы разрешено отправить почтой по адресу министерства или в электронной форме. Электронные материалы подают со сканами или фотокопиями оригиналов бумажных документов и квалифицированной электронной подписью либо усовершенствованной подписью на квалифицированном сертификате. Сохраните подтверждение отправки.

Постановление не предусматривает единого заявления через «Дію» или специальной онлайн-формы: документы адресуют непосредственно министерству. В бумажном варианте целесообразно иметь опись вложения.

Какие документы нужны для получения компенсации

В Минразвития подают:

подписанное судовладельцем письмо-заявление с описанием события и датой причинения ущерба;

заверенную копию договора страхования или P&I-полиса;

материалы, подтверждающие соответствующий вид убытков.

Страховой документ может заверить нотариус, консульское учреждение, страховщик — сторона договора или соответствующий P&I-клуб.

В зависимости от характера ущерба дополнительно нужны:

отчёт оценщика;

документы на груз и доказательства его утраты или повреждения;

документы о расходах на удаление остатков, ликвидацию загрязнения, уплату штрафов, ущербе здоровью и репатриацию.

Все документы на иностранном языке сопровождают переводом на украинский язык, верность которого удостоверена в соответствии с законодательством о нотариате. Проверьте читаемость и полноту сканов.

Сколько времени есть на подачу заявления и когда выплатят деньги

Судовладелец должен обратиться в Минразвития не позднее чем в течение 180 календарных дней с даты причинения ущерба. Отсчёт не зависит от завершения ремонта или оценки.

Если Минразвития выявит нарушение требований к представленным материалам или несоответствие заявителя установленным условиям, оно письменно сообщит об отказе в течение 10 рабочих дней с даты получения документов. Чёткой даты выплаты по положительно рассмотренным заявлениям в постановлении нет.

Компенсацию будут перечислять в гривнах на счёт в банке, зарегистрированном в Украине. Важный нюанс: убытки, причинённые в 2026 году, будут финансироваться из государственного бюджета 2027 года, если в нём предусмотрят соответствующие средства. Немедленная выплата не предусмотрена.

Могут ли отказать в компенсации и что проверить перед обращением

Отказ возможен, если судно, маршрут или заявитель не соответствуют условиям постановления, нарушен порядок оформления документов или заявленный ущерб не подтверждён надлежащим образом. Также необходимо проверить действительность страхования и уложиться в 180-дневный срок.

Программа имеет ограничения в отношении судов, владельцы, судовладельцы или связанные с ними лица которых имеют определённые постановлением связи с рф и беларусью, а также в отношении лиц, находящихся под санкциями Украины. Исключение установлено для граждан этих государств, которые постоянно и законно проживают в Украине. Не допускается и компенсация судовладельцу, который уже получил страховое возмещение по механизму постановления Кабмина №1140 от 2 ноября 2023 года.

Перед обращением следует сверить дату и место атаки, статус порта, характер груза, договор страхования, документы об убытках и данные судовладельца. Полный пакет не гарантирует выплату именно 80% потерь. До обращения также следует уточнить в Минразвития актуальные каналы подачи электронных документов и сохранить копии всех представленных материалов.

Напомним

В июне 2026 года украинцам разрешили подавать заявления на компенсации по новым категориям в Реестре убытков.