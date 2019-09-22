День партизанської слави відзначають сьогодні в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Щороку 22 вересня в Україні відзначається День партизанської слави, передає УНН.
День партизанської слави встановлений указом Президента України у 2001 році. Тож 22 вересня 2001 року, в день 60-ї річниці з початку підпільно-партизанського руху в Україні в роки Другої світової війни, в країні вперше відзначалося це свято.
День партизанської слави відзначається як данина всенародної поваги до тих, хто в суворий воєнний час боровся з фашистами в глибокому тилу ворога.
6,2 тис. партизанських загонів і підпільних груп, які налічували близько мільйона людей, завдавали відчутних ударів гітлерівським військам на окупованій території, сприяючи просуванню частин і з'єднань радянської армії на захід.
За мужність і героїзм, проявлені в боротьбі з ворогом, 200 тис. партизанів і підпільників нагороджені орденами та медалями, 223 з них отримали звання Героя Радянського Союзу.
Нагадаємо, раніше Володимир В'ятрович, який донедавна був директором Українського інституту національної пам'яті, висловлював думку, що відзначення 22 червня, День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, на державному рівні — атавізм "совка", який продовжує життя міфу про "Велику вітчизняну".