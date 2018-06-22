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Атавізм "совка": В'ятрович заявив про небезпеку державного відзначення 22 червня

Атавізм "совка": В'ятрович заявив про небезпеку державного відзначення 22 червня

Київ • УНН

 • 15556 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Відзначення 22 червня на державному рівні - атавізм "совка", який продовжує життя міфу про "Велику вітчизняну". Таку думку висловив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, передає УНН.

"8 травня - день коли згадуємо всіх, хто перейшов Другу світову та став її жертвами. 1 вересня - день коли згадуємо про початок найстрашнішої в історії людства війни. Відзначення 22 червня на державному рівні - атавізм совка, який продовжує життя міфу про "Велику вітчизняну", - зазначив В'ятрович.

З його слів, нині цей міф є "інструментом мобілізації суспільства в Росії".

"У тому числі мобілізації для боротьби проти України. Тому державні відзначення 22 червня у нас не лише недоречні, але й небезпечні", - додав він.

Додамо, в Україні 22 червня, у день початку німецько-радянської війни, відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.

Раніше Президент Порошенко заявив, що у лавах Червоної армії воювали близько 9 мільйонів вихідців з України.

Українські Національні Новини

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