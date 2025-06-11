“Демонструють стійку позитивну динаміку”: Кравченко розповів, наскільки зросли надходження до місцевих бюджетів
Київ • УНН
За перші 5 місяців 2025 року місцеві бюджети України поповнилися на 201 млрд гривень, що на 18,4% більше, ніж торік. Найбільші надходження – податок на доходи фізосіб.
За 5 місяців цього року надходження до місцевих бюджетів зросли на 18,4 % порівняно з відповідним показником минулого року, а загалом вони поповнилися на 201 млрд гривень. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає УНН.
Місцеві бюджети України демонструють стійку позитивну динаміку. За 5 місяців цього року надходження до місцевих бюджетів зросли на 18,4 % порівняно з відповідним показником минулого року. Загалом надійшло за січень - травень майже 201 млрд гривень
Податкова перевиконала план надходжень за квітень на 10,2 млрд грн - Кравченко30.04.25, 20:16 • 10866 переглядiв
Він зазначив, що основними джерелами наповнення бюджету є:
- податок на доходи фізичних осіб - 112,1 млрд гривень (+ 20,2 % до показника минулого року);
- єдиний податок - 35,4 млрд гривень (+ 13,5%);
- податок на прибуток підприємств - 17,7 млрд гривень (+ 21,1%);
- податок на майно - 22,4 млрд гривень (+ 14,8%);
- акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) - понад 1 млрд гривень (+ 64,7%);
- туристичний збiр - 132 млн гривень (+ 33,8%);
- екологічний податок - 749,8 млн гривень (+ 3,9%).
Кравченко розповів про галузі, які стали лідерами надходжень до бюджету України27.05.25, 12:59 • 2308 переглядiв
Спільно з громадами системно працюємо над підвищенням ефективності адміністрування податків. Адже це фінансові ресурси, які мають піти на реалізацію стратегічних проєктів - інфраструктурних, освітніх і соціальних програм
Нагадаємо
За 5 місяців 2025 року надходження до державного бюджету з акцизу на 48,7% перевищили минулорічні.