“Демонструють стійку позитивну динаміку”: Кравченко розповів, наскільки зросли надходження до місцевих бюджетів

$41.560.06
47.500.13
ukenru
Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський
16:32 • 1358 перегляди

Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський

Ексклюзив
13:57 • 13876 перегляди

“Неефективно та непрозоро”: політолог закликав до прозорого аудиту роботи АРМА та кадрових змін

Ексклюзив
12:47 • 32740 перегляди

Активізація комарів та мошок влітку: дерматолог про небезпеку укусів та що робити, якщо розчухав їх

Ексклюзив
12:09 • 37937 перегляди

Складно, трудомістко, але критично необхідно: як Україна підтримує техніку для фронту

Ексклюзив
11 червня, 07:03 • 51737 перегляди

"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)

Ексклюзив
11 червня, 07:00 • 74778 перегляди

Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки

Ексклюзив
11 червня, 06:29 • 122613 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу

Ексклюзив
10 червня, 17:49 • 67429 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

10 червня, 17:12 • 88264 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

10 червня, 16:42 • 62554 перегляди

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.9м/с
69%
747мм
Популярнi новини

Данія терміново закуповує наземні системи ППО на мільярди - Міноборони

11 червня, 06:47 • 64819 перегляди

Ілон Маск заявив, що шкодує про деякі свої дописи про Трампа

11 червня, 08:51 • 113313 перегляди

ЄС чекає важка битва за ухвалення 18-го пакету санкцій проти рф - FT

11 червня, 09:53 • 41055 перегляди

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11:05 • 76067 перегляди

Повернення тіл загиблих захисників України: в СБУ показали ексклюзивні фото та відео

15:05 • 11495 перегляди
Публікації

Dreams Step нардепа Кузьміних: як будувати бізнес за допомогою помічників

16:11 • 9100 перегляди

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11:05 • 76998 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу
Ексклюзив

11 червня, 06:29 • 122625 перегляди

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

10 червня, 16:21 • 112150 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 322291 перегляди
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґевін Ньюсом

Ілон Маск

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році

15:50 • 7954 перегляди

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

10 червня, 20:02 • 50597 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

10 червня, 17:29 • 59898 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 85500 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 66445 перегляди
Актуальне

Нью-Йорк таймс

Дія (сервіс)

Ту-95

Ту-22М

Ту-160

“Демонструють стійку позитивну динаміку”: Кравченко розповів, наскільки зросли надходження до місцевих бюджетів

Київ • УНН

 • 570 перегляди

За перші 5 місяців 2025 року місцеві бюджети України поповнилися на 201 млрд гривень, що на 18,4% більше, ніж торік. Найбільші надходження – податок на доходи фізосіб.

“Демонструють стійку позитивну динаміку”: Кравченко розповів, наскільки зросли надходження до місцевих бюджетів

За 5 місяців цього року надходження до місцевих бюджетів зросли на 18,4 % порівняно з відповідним показником минулого року, а загалом вони поповнилися на 201 млрд гривень. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає УНН.

Місцеві бюджети України демонструють стійку позитивну динаміку. За 5 місяців цього року надходження до місцевих бюджетів зросли на 18,4 % порівняно з відповідним показником минулого року. Загалом надійшло за січень - травень майже 201 млрд гривень 

- повідомив Кравченко.

Податкова перевиконала план надходжень за квітень на 10,2 млрд грн - Кравченко30.04.25, 20:16 • 10866 переглядiв

Він зазначив, що основними джерелами наповнення бюджету є:

  • податок на доходи фізичних осіб - 112,1 млрд гривень (+ 20,2 % до показника минулого року);
    • єдиний податок - 35,4 млрд гривень (+ 13,5%);
      • податок на прибуток підприємств - 17,7 млрд гривень (+ 21,1%);
        • податок на майно - 22,4 млрд гривень (+ 14,8%);
          • акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) - понад 1 млрд гривень (+ 64,7%);
            • туристичний збiр - 132 млн гривень (+ 33,8%);
              • екологічний податок - 749,8 млн гривень (+ 3,9%).

                Кравченко розповів про галузі, які стали лідерами надходжень до бюджету України27.05.25, 12:59 • 2308 переглядiв

                Спільно з громадами системно працюємо над підвищенням ефективності адміністрування податків. Адже це фінансові ресурси, які мають піти на реалізацію стратегічних проєктів - інфраструктурних, освітніх і соціальних програм 

                - додав Кравченко.

                Нагадаємо

                За 5 місяців 2025 року надходження до державного бюджету з акцизу на 48,7% перевищили минулорічні.

                Павло Башинський

                Павло Башинський

                ЕкономікаФінанси
                Державна податкова служба України
                Кравченко Руслан Андрійович
                Україна
                Tesla
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                .
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                S&P 500
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                ,
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                Brent Oil
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                .
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                Gold
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                ,
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                Gas TTF
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                .
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9