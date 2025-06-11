“Демонструють стійку позитивну динаміку”: Кравченко розповів, наскільки зросли надходження до місцевих бюджетів

За 5 місяців цього року надходження до місцевих бюджетів зросли на 18,4 % порівняно з відповідним показником минулого року, а загалом вони поповнилися на 201 млрд гривень. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає УНН.

Місцеві бюджети України демонструють стійку позитивну динаміку. За 5 місяців цього року надходження до місцевих бюджетів зросли на 18,4 % порівняно з відповідним показником минулого року. Загалом надійшло за січень - травень майже 201 млрд гривень

Податкова перевиконала план надходжень за квітень на 10,2 млрд грн - Кравченко

Він зазначив, що основними джерелами наповнення бюджету є:

Кравченко розповів про галузі, які стали лідерами надходжень до бюджету України

Спільно з громадами системно працюємо над підвищенням ефективності адміністрування податків. Адже це фінансові ресурси, які мають піти на реалізацію стратегічних проєктів - інфраструктурних, освітніх і соціальних програм