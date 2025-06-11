“Демонстрируют устойчивую положительную динамику”: Кравченко рассказал, насколько выросли поступления в местные бюджеты
Киев • УНН
За первые 5 месяцев 2025 года местные бюджеты Украины пополнились на 201 млрд гривен, что на 18,4% больше, чем в прошлом году. Наибольшие поступления – налог на доходы физлиц.
За 5 месяцев этого года поступления в местные бюджеты выросли на 18,4 % по сравнению с соответствующим показателем прошлого года, а в целом они пополнились на 201 млрд гривен. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН.
Местные бюджеты Украины демонстрируют устойчивую положительную динамику. За 5 месяцев этого года поступления в местные бюджеты выросли на 18,4 % по сравнению с соответствующим показателем прошлого года. Всего поступило за январь - май почти 201 млрд гривен
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Он отметил, что основными источниками наполнения бюджета являются:
- налог на доходы физических лиц - 112,1 млрд гривен (+ 20,2 % к показателю прошлого года);
- единый налог - 35,4 млрд гривен (+ 13,5%);
- налог на прибыль предприятий - 17,7 млрд гривен (+ 21,1%);
- налог на имущество - 22,4 млрд гривен (+ 14,8%);
- акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - более 1 млрд гривен (+ 64,7%);
- туристический сбор - 132 млн гривен (+ 33,8%);
- экологический налог - 749,8 млн гривен (+ 3,9%).
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Совместно с громадами системно работаем над повышением эффективности администрирования налогов. Ведь это финансовые ресурсы, которые должны пойти на реализацию стратегических проектов - инфраструктурных, образовательных и социальных программ
Напомним
За 5 месяцев 2025 года поступления в государственный бюджет с акциза на 48,7% превысили прошлогодние.