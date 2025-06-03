За 5 місяців цього року надходження з акцизу на 48,7% перевищили торішні - Кравченко

За 5 місяців 2025 року надходження до державного бюджету з акцизу на 48,7% перевищили минулорічні.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає УНН.

За січень – травень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 69,7 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів. Торік ця сума становила 46,9 млрд грн. За 5 місяців бюджет понад план вже отримав 11,3 млрд грн (+19,3% ). У травні 2025 року надійшло 15,3 млрд грн акцизного податку