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За 5 місяців цього року надходження з акцизу на 48,7% перевищили торішні - Кравченко

Київ • УНН

 • 620 перегляди

За перші 5 місяців 2025 року надходження від акцизного податку до держбюджету зросли на 48,7% порівняно з минулим роком, склавши 69,7 млрд грн. Перевиконання плану становить 11,3 млрд грн.

За 5 місяців цього року надходження з акцизу на 48,7% перевищили торішні - Кравченко

За 5 місяців 2025 року надходження до державного бюджету з акцизу на 48,7% перевищили минулорічні.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

За січень – травень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 69,7 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів. Торік ця сума становила 46,9 млрд грн. За 5 місяців бюджет понад план вже отримав 11,3 млрд грн (+19,3% ). У травні 2025 року надійшло 15,3 млрд грн акцизного податку

- написав Кравченко у Telegram.

За його словами, перевиконання зумовлене зростанням імпорту підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів.

Помітний результат дає і системний контроль за обігом підакцизних товарів

- додав Кравченко.

Доповнення

Раніше Кравченко повідомляв, що у першому кварталі 2025 року до держбюджету надійшло 38,7 млрд грн від сплати акцизного податку, що на понад 61% більше, ніж за аналогічний період за минулий рік.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаФінанси
Державна податкова служба України
Руслан Кравченко
Україна
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