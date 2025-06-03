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За 5 месяцев этого года поступления с акциза на 48,7% превысили прошлогодние - Кравченко

Киев • УНН

 • 334 просмотра

За первые 5 месяцев 2025 года поступления от акцизного налога в госбюджет выросли на 48,7% по сравнению с прошлым годом, составив 69,7 млрд грн. Перевыполнение плана составляет 11,3 млрд грн.

За 5 месяцев этого года поступления с акциза на 48,7% превысили прошлогодние - Кравченко

За 5 месяцев 2025 года поступления в государственный бюджет с акциза на 48,7% превысили прошлогодние.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

За январь – май 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 69,7 млрд грн акцизного налога с произведенных и ввезенных подакцизных товаров. В прошлом году эта сумма составила 46,9 млрд грн. За 5 месяцев бюджет сверх плана уже получил 11,3 млрд грн (+19,3%). В мае 2025 года поступило 15,3 млрд грн акцизного налога

- написал Кравченко в Telegram.

По его словам, перевыполнение обусловлено ростом импорта подакцизных товаров, в частности табачных изделий.

Заметный результат дает и системный контроль за оборотом подакцизных товаров

- добавил Кравченко.

Дополнение

Ранее Кравченко сообщал, что в первом квартале 2025 года в госбюджет поступило 38,7 млрд грн от уплаты акцизного налога, что более чем на 61% больше, чем за аналогичный период за прошлый год.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЭкономикаФинансы
Государственная налоговая служба Украины
Руслан Кравченко
Украина
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