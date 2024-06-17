Декілька країн, які мають пряме спілкування з рф, вийшли з конкретикою щодо повернення полонених - Омбудсман

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 6586 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 67133 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 153565 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 149707 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 124413 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133482 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85394 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93271 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98877 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89723 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.7м/с
57%
Популярнi новини

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45815 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18876 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24865 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13412 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 7884 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 149725 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222806 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372513 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308513 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416649 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1992 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13521 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31480 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28309 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 124423 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Декілька країн, які мають пряме спілкування з рф, вийшли з конкретикою щодо повернення полонених - Омбудсман

Київ • УНН

 • 46644 перегляди

За словами Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, кілька країн, які безпосередньо контактують з росією, запропонували конкретні умови повернення певної кількості українських в'язнів, цивільних осіб та депортованих дітей.

Декілька країн, які мають пряме спілкування з рф, вийшли з конкретикою щодо повернення полонених - Омбудсман

Декілька країн, які мають пряме спілкування з російською стороною запропонували нові підходи, вийшли з конкретикою щодо повернення певної кількості українців. Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, коментуючи закриту тематичну сесію щодо реалізації пункту 4 Формули миру на Саміті миру, передає кореспондент УНН.

Ми відверто обговорювали ситуацію яка сталася з порушенням прав громадян України з боку рф. Це в першу чергу незаконна депортація українських дітей, це порушення прав цивільних громадян України, а також порушення прав військовополонених української армії,

- сказав Лубінець.

За його словами, декілька неочікуваних країн запропонували нові підходи.

Декілька країн запропонували нові підходи, причому ми не взагалі очікували від таких країн такі підходи…Я можу сказати, що ми точно не очікували, що такі країни можуть запропонувати не просто свою допомогу, а вже вийти з якоюсь конкретикою, де пролунало, наприклад: Ми маємо пряме спілкування з російською стороною, ми не просто готові включитися в процес, а ми готові взяти на себе зобов'язання щодо повернення якоїсь кількості громадян України. Це було дуже потужно й таких країн було декілька,

- розповів Лубінець.

Він зазначив, що загальне обговорення під час нашої сесії було направлено на пошук конкретних механізмів.

Підсумки Глобального саміту: Канада найближчими місяцями прийме робочу групу з гуманітарного виміру16.06.24, 17:19 • 26147 переглядiв

Доповнення

Лубінець повідомляв, що на Глобальному саміті миру в закритому режимі провели тематичну сесію щодо реалізації пункту 4 Формули миру – мова йшла про повернення додому українських дітей, цивільних, військовополонених.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква повідомляв, що Чилі буде дуже активно після Саміту миру долучена до реалізації конкретних пунктів Української формули миру.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Офіс Президента України
Чилі
Канада
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46