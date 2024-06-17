Декілька країн, які мають пряме спілкування з рф, вийшли з конкретикою щодо повернення полонених - Омбудсман

Декілька країн, які мають пряме спілкування з російською стороною запропонували нові підходи, вийшли з конкретикою щодо повернення певної кількості українців. Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, коментуючи закриту тематичну сесію щодо реалізації пункту 4 Формули миру на Саміті миру, передає кореспондент УНН.

За його словами, декілька неочікуваних країн запропонували нові підходи.

Декілька країн запропонували нові підходи, причому ми не взагалі очікували від таких країн такі підходи…Я можу сказати, що ми точно не очікували, що такі країни можуть запропонувати не просто свою допомогу, а вже вийти з якоюсь конкретикою, де пролунало, наприклад: Ми маємо пряме спілкування з російською стороною, ми не просто готові включитися в процес, а ми готові взяти на себе зобов'язання щодо повернення якоїсь кількості громадян України. Це було дуже потужно й таких країн було декілька,