Декілька країн, які мають пряме спілкування з рф, вийшли з конкретикою щодо повернення полонених - Омбудсман
Київ • УНН
За словами Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, кілька країн, які безпосередньо контактують з росією, запропонували конкретні умови повернення певної кількості українських в'язнів, цивільних осіб та депортованих дітей.
Декілька країн, які мають пряме спілкування з російською стороною запропонували нові підходи, вийшли з конкретикою щодо повернення певної кількості українців. Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, коментуючи закриту тематичну сесію щодо реалізації пункту 4 Формули миру на Саміті миру, передає кореспондент УНН.
Ми відверто обговорювали ситуацію яка сталася з порушенням прав громадян України з боку рф. Це в першу чергу незаконна депортація українських дітей, це порушення прав цивільних громадян України, а також порушення прав військовополонених української армії,
За його словами, декілька неочікуваних країн запропонували нові підходи.
Декілька країн запропонували нові підходи, причому ми не взагалі очікували від таких країн такі підходи…Я можу сказати, що ми точно не очікували, що такі країни можуть запропонувати не просто свою допомогу, а вже вийти з якоюсь конкретикою, де пролунало, наприклад: Ми маємо пряме спілкування з російською стороною, ми не просто готові включитися в процес, а ми готові взяти на себе зобов'язання щодо повернення якоїсь кількості громадян України. Це було дуже потужно й таких країн було декілька,
Він зазначив, що загальне обговорення під час нашої сесії було направлено на пошук конкретних механізмів.
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Доповнення
Лубінець повідомляв, що на Глобальному саміті миру в закритому режимі провели тематичну сесію щодо реалізації пункту 4 Формули миру – мова йшла про повернення додому українських дітей, цивільних, військовополонених.
Заступник керівника ОП Ігор Жовква повідомляв, що Чилі буде дуже активно після Саміту миру долучена до реалізації конкретних пунктів Української формули миру.