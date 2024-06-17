Киев • УНН
По словам Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, несколько стран, которые непосредственно контактируют с россией, предложили конкретные условия возвращения определенного количества украинских заключенных, гражданских лиц и депортированных детей.
Несколько стран, которые имеют прямое общение с российской стороной предложили новые подходы, вышли с конкретикой по возвращению определенного количества украинцев. Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, комментируя закрытую тематическую сессию по реализации пункта 4 Формулы мира на Саммите мира, передает корреспондент УНН.
Мы откровенно обсуждали ситуацию которая произошла с нарушением прав граждан Украины со стороны рф. Это в первую очередь незаконная депортация украинских детей, это нарушение прав гражданских граждан Украины, а также нарушение прав военнопленных украинской армии,
По его словам, несколько неожиданных стран предложили новые подходы.
Несколько стран предложили новые подходы, причем мы не вообще ожидали от таких стран такие подходы ... Я могу сказать, что мы точно не ожидали, что такие страны могут предложить не просто свою помощь, а уже выйти с какой-то конкретикой, где прозвучало, например: Мы имеем прямое общение с российской стороной, мы не просто готовы включиться в процесс, а мы готовы взять на себя обязательства по возвращению какого-то количества граждан Украины. Это было очень мощно и таких стран было несколько,
Он отметил, что общее обсуждение во время нашей сессии было направлено на поиск конкретных механизмов.
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Лубинец сообщал, что на Глобальном саммите мира в закрытом режиме провели тематическую сессию по реализации пункта 4 Формулы мира - речь шла о возвращении домой украинских детей, гражданских, военнопленных.
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква сообщал, что Чили будет очень активно после Саммита мира приобщена к реализации конкретных пунктов Украинской формулы мира.