Несколько стран, которые имеют прямое общение с российской стороной предложили новые подходы, вышли с конкретикой по возвращению определенного количества украинцев. Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, комментируя закрытую тематическую сессию по реализации пункта 4 Формулы мира на Саммите мира, передает корреспондент УНН.

Мы откровенно обсуждали ситуацию которая произошла с нарушением прав граждан Украины со стороны рф. Это в первую очередь незаконная депортация украинских детей, это нарушение прав гражданских граждан Украины, а также нарушение прав военнопленных украинской армии, - сказал Лубинец.

По его словам, несколько неожиданных стран предложили новые подходы.

Несколько стран предложили новые подходы, причем мы не вообще ожидали от таких стран такие подходы ... Я могу сказать, что мы точно не ожидали, что такие страны могут предложить не просто свою помощь, а уже выйти с какой-то конкретикой, где прозвучало, например: Мы имеем прямое общение с российской стороной, мы не просто готовы включиться в процесс, а мы готовы взять на себя обязательства по возвращению какого-то количества граждан Украины. Это было очень мощно и таких стран было несколько, - рассказал Лубинец.

Он отметил, что общее обсуждение во время нашей сессии было направлено на поиск конкретных механизмов.

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Дополнение

Лубинец сообщал, что на Глобальном саммите мира в закрытом режиме провели тематическую сессию по реализации пункта 4 Формулы мира - речь шла о возвращении домой украинских детей, гражданских, военнопленных.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква сообщал, что Чили будет очень активно после Саммита мира приобщена к реализации конкретных пунктов Украинской формулы мира.