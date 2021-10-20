Данілова закликали взяти під контроль розслідування підробки електронного підпису Кернеса

Вона нагадала, що 9 грудня 2020 року Харківська міськрада отримала пропозицію призначити секретарем Харківської міської ради 8 скликання депутата Ігоря Терехова. Вказаний документ містив електронно-цифровий підпис, виданий нині покійному Геннадію Кернесу.

Втім, за даними Мустафаєвої, Кернес фізично не міг отримати зазначений електронно-цифровий підпис. Оскільки документ видали на його ім’я 17 вересня 2020 року: наступного дня після того, як Кернес вилетів до Берліну.

Крім того, за інформацією Мустафаєвої, 17 вересня 2020 року були подані зміни в декларацію Кернеса. Тобто в той час, коли Кернес був відсутній на митній території України, інформує депутат.

“Вказане свідчить про вчинення групою осіб за попередньою змовою дій, які призвели до незаконного перебування Терехова Ігоря Олександровича на посаді секретаря Харківської міської ради з метою лобіювання власних інтересів, інтересів кола причетних осіб та з метою незаконного збагачення”, — пише Мустафаєва.

В діях кола причетних до вищевказаних фактів осіб вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 28, ч. 1 ст. 109 КК України та ч. 2 ст. 366 КК України. Тож Мустафаєва звернулася до Данілова з проханням здійснити всебічну перевірку наданої інформації та взяти справу під особистий контроль.

Контекст

17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Останній раз його бачили на публіці у серпні. Незабаром після звістки про смерть Кернеса з’явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Ігор Терехов тимчасово зайняв крісло мера.

За однією з версій, підпис підроблений і зроблена вже після смерті Геннадія Кернеса.

Нового мера Харкова жителі міста обиратимуть 31 жовтня. Політологи прогнозують два тури виборів, де, ймовірно, зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.