Данилова призвали взять под контроль расследование подделки подписи Кернеса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Депутат Харьковского городского совета Алина Мустафаева обратилась к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой взять под личный контроль дело о вероятной подделки подписи Геннадия Кернеса, передает УНН со ссылкой на депутатский запрос Мустафаевой.
Она напомнила, что 9 декабря 2020 года Харьковский горсовет получил предложение назначить секретарем Харьковского городского совета 8 созыва депутата Игоря Терехова. Указанный документ содержал электронно-цифровую подпись, выданный ныне покойному Геннадию Кернесу.
Впрочем, по данным Мустафаевой, Кернес физически не мог получить указанную электронно-цифровую подпись. Поскольку документ выдали на его имя 17 сентября 2020 года: на следующий день после того, как Кернес вылетел в Берлин.
Кроме того, по информации Мустафаевой, 17 сентября 2020 года были представлены изменения в декларацию Кернеса. То есть в то время, когда Кернес отсутствовал на таможенной территории Украины, информирует депутат.
“Указанное свидетельствует о совершении группой лиц по предварительному сговору действий, которые привели к незаконному пребыванию Терехова Игоря Александровича на посту секретаря Харьковского городского совета с целью лоббирования собственных интересов, интересов круга причастных лиц и с целью незаконного обогащения”, — пишет Мустафаева.
В действиях круга причастных к вышеуказанным фактам лиц усматриваются признаки состава уголовных преступлений, предусмотренных ст. 28 ч. 1 ст. 109 УК Украины и ч. 2 ст. 366 УК Украины. Поэтому Мустафаева обратилась к Данилову с просьбой осуществить всестороннюю проверку предоставленной информации и взять дело под личный контроль.
Контекст
17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Последний раз его видели на публике в августе. Вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра.
По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.
Нового мэра Харькова жители города будут избирать 31 октября. Политологи прогнозируют два тура выборов, где, вероятно, встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.