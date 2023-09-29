Данілов прокоментував заяви союзників про "затяжну" війну

Цитата

«Мені складно сказати, з урахуванням яких аналітичних даних вони дають такі прогнози (про затяжну війну – ред.), швидше за все виходять із факторів, які вони мають на сьогодні на столі. Це не сприйняття фрагментації росії – вони цього лякаються і це правда. Нам досі ніхто не може чітко відповісти на запитання, що таке наша перемога. Нам кажуть: «Ми вас підтримуватимемо до…», а далі слова «перемога» я ніде не чув...Нам потрібно чітко розуміти: вони з нами йдеться до перемоги, чи вони з нами йдуть певний проміжок часу, а потім дивитимуться і робитимуть ті чи інші висновки», - розповів Данілов.

Данілов зазначив, що зараз у світі і, зокрема, у росії, відбуваються події, які точно на користь України.

За його словами, наразі завдання тримати стрій, не впадати у смуток та не панікувати, а захищати свою державу.

«Тому що, якщо ми зупинимося на цьому шляху, майте на увазі, що тоді відіграються на нас усі – і не тільки путін. Ми живемо у дуже складному, непростому світі й ми сьогодні бачимо, що іноді навіть у країн-партнерів політична доцільність переважує ті чи інші речі, які ми називаємо цінностями», - сказав Данілов.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не очікує, що повномасштабна війна росії проти України швидко закінчаться.