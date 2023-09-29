Данилов прокомментировал заявления союзников о "затяжной" войне

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«Мне сложно сказать, с учетом каких аналитических данных они дают такие прогнозы (о затяжной войне – ред.), скорее всего исходят из факторов, которые они имеют на сегодня на столе. Это не восприятие фрагментации россии – они этого пугаются и это правда. Нам до сих пор никто не может четко ответить на вопрос, что такое наша победа. Нам говорят: «Мы вас будем поддерживать до…», а дальше слова «победа» я нигде не слышал...Нам нужно четко понимать: они с нами идут до победы, или они с нами идут определенный промежуток времени, а потом будут смотреть и делать те или иные выводы», - рассказал Данилов.

Данилов отметил, что сейчас в мире и, в частности, в россии, происходят события, которые точно в пользу Украины.

По его словам, сейчас задача держать строй, не впадать в уныние и не паниковать, а защищать свое государство.

«Потому что, если мы остановимся на этом пути, имейте в виду, что тогда отыграются на нас все – и не только путин. Мы живем в очень сложном, непростом мире и мы сегодня видим, что иногда даже у стран-партнеров политическая целесообразность перевешивает те или иные вещи, которые мы называем ценностями», - сказал Данилов.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает, что полномасштабная война россии против Украины быстро закончатся.