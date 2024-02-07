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Данія збирається невдовзі надати інформацію про своє розслідування щодо "Північного потоку"

Данія збирається невдовзі надати інформацію про своє розслідування щодо "Північного потоку"

Київ • УНН

 • 51082 перегляди

Данська поліція заявила, що розраховує протягом короткого часу надати більше інформації про своє розслідування вибухів на газопроводі "Північний потік".

Поліція Данії заявила, що розраховує невдовзі надати інформацію про своє розслідування щодо газопроводів "Північний потік", пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як зазначається, поліція Данії заявила в середу, що розразовує надати більше інформації про своє розслідування "протягом короткого часу".

Коментар пролунав невдовзі після того, як шведська прокуратура заявила, що припинить розслідування інцидентів та передасть докази, виявлені під час розслідування, німецьким слідчим.

У прокуратурі Німеччини повідомили лише, що розслідування триває.

Спікер кремля дмитро пєсков заявив у середу, що росія тепер стежитиме за тим, що зробить Німеччина для розслідування вибухів.

Доповнення

На трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" для транспортування газу дном Балтійського моря була серія вибухів в економічних зонах Швеції та Данії у вересні 2022 року. Швеція, Данія та Німеччина розпочали розслідування.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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